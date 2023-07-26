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Інші "на черзі". Суд виніс заочно вирок 18 депутатам Держдуми Росії

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Середа 26 липня 2023 17:37
Інші "на черзі". Суд виніс заочно вирок 18 депутатам Держдуми Росії Фото: Інші "на черзі". Суд виніс заочно вирок 18 депутатам Держдуми Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок 18 російським депутатам Держдуми. Служба безпеки України зібрала докази їх вини у сприянні розв'язанню війни Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як відзначає СБУ, загалом зібрано докази проти 91 депутата Держдуми.

"18 із них засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовно інших 73 російських депутатів - обвинувальні акти скеровано до суду", - пише СБУ.

Зазначається, що 15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до диктатора Російської Федерації з проханням визнати так звану "незалежність" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Вже 22 лютого злочинці проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Кремлем і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Кремль, зі свого боку, використав це вищезгадане рішення як підставку до початку повномасштабної війни проти України.

"Оскільки 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання", - додає СБУ.

Список засуджених депутатів Росії:

  • Авдєєв Михайло Юрійович, 06.03.1977 р.н.
  • Алімова Ольга Миколаївна, 10.04.1953 р.н.
  • Арапов Георгій Костянтинович, 11.09.1999 р.н.
  • Арефьєв Микола Васильович, 11.03.1949 р.н.
  • Берулава Михайло Миколайович, 03.08.1950 р.н.
  • Біфов Анатолій Жамалович, 07.01.1963 р.н.
  • Бурляєв Микола Петрович, 03.08.1946 р.н.
  • Васільєв Микола Іванович, 28.03.1958 р.н.
  • Вассерман Анатолій Олександрович, 09.12.1952 р.н.
  • Глазкова Анжеліка Єгорівна, 28.12.1968 р.н.
  • Горячева Ксенія Олександрівна, 16.05.1996 р.н.
  • Даванков Владислав Андрійович, 25.02.1984 р.н.
  • Діденко Олексій Миколайович, 30.03.1983 р.н
  • Дмітрієва Оксана Генріхівна, 03.04.1958 р.н.
  • Дьомін Олександр В'ячеславович, 23.09.1988 р.н.
  • Казанков Сергій Іванович, 09.10.1972 р.н.
  • Каргінов Сергій Генріхович, 05.09.1969 р.н.
  • Сулейманов Ренат Ісмаїлович, 24.12.1965 р.н.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом також затримала російського агента, який під виглядом студента розвідував оборону Київської області.

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Служба безпеки України Російська Федерація
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