Інші "на черзі". Суд виніс заочно вирок 18 депутатам Держдуми Росії

Суд виніс вирок 18 російським депутатам Держдуми. Служба безпеки України зібрала докази їх вини у сприянні розв'язанню війни Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Як відзначає СБУ, загалом зібрано докази проти 91 депутата Держдуми.

"18 із них засуджено до 15 років позбавлення волі, стосовно інших 73 російських депутатів - обвинувальні акти скеровано до суду", - пише СБУ.

Зазначається, що 15 лютого 2022 року посадовці підтримали постанову про звернення до диктатора Російської Федерації з проханням визнати так звану "незалежність" тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Вже 22 лютого злочинці проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Кремлем і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Кремль, зі свого боку, використав це вищезгадане рішення як підставку до початку повномасштабної війни проти України.

"Оскільки 18 засуджених депутатів РФ наразі перебувають на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня їхнього фактичного затримання", - додає СБУ.

Список засуджених депутатів Росії: