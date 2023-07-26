Остальные "на очереди". Суд вынес заочно приговор 18 депутатам Госдумы России
Суд вынес приговор 18 российским депутатам Госдумы. Служба безопасности Украины собрала доказательства их вины в содействии развязыванию войны Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как отмечает СБУ, в целом собраны доказательства против 91 депутата Госдумы.
"18 из них приговорены к 15 годам лишения свободы, в отношении других 73 российских депутатов - обвинительные акты направлены в суд", - пишет СБУ.
Отмечается, что 15 февраля 2022 года чиновники поддержали постановление об обращении к диктатору Российской Федерации с просьбой признать так называемую "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Уже 22 февраля преступники проголосовали за ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Кремлем и террористическими организациями "Л/ДНР".
Кремль, в свою очередь, использовал это вышеупомянутое решение как подставку к началу полномасштабной войны против Украины.
"Поскольку 18 осужденных депутатов РФ сейчас находятся на территории России, то начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания", - добавляет СБУ.
Список осужденных депутатов России:
- Авдеев Михаил Юрьевич, 06.03.1977 г.р.
- Алимова Ольга Николаевна, 10.04.1953 г.р.
- Арапов Георгий Константинович, 11.09.1999 г.р.
- Арефьев Николай Васильевич, 11.03.1949 г.р.
- Берулава Михаил Николаевич, 03.08.1950 г.р.
- Бифов Анатолий Жамалович, 07.01.1963 г.р.
- Бурляев Николай Петрович, 03.08.1946 г.р.
- Васильев Николай Иванович, 28.03.1958 г.р.
- Вассерман Анатолий Александрович, 09.12.1952 г.р.
- Глазкова Анжелика Егоровна, 28.12.1968 г.р.
- Горячева Ксения Александровна, 16.05.1996 г.р.
- Даванков Владислав Андреевич, 25.02.1984 г.р.
- Диденко Алексей Николаевич, 30.03.1983 г.р.
- Дмитриева Оксана Генриховна, 03.04.1958 г.р.
- Демин Александр Вячеславович, 23.09.1988 г.р.
- Казанков Сергей Иванович, 09.10.1972 г.р.
- Каргинов Сергей Генрихович, 05.09.1969 г.р.
- Сулейманов Ренат Исмаилович, 24.12.1965 г.р.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ в это время также задержала российского агента, под видом студента разведывавшего оборону Киевской области.
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