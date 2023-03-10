Інсайди та підтексти. Маляр розповіла про нову інформаційну атаку росіян щодо Бахмуту

Маляр розповіла, як виглядає російська технологія:
РФ запускає велику кількість нібито інсайдерських даних про начебто суперечності між військово-політичним керівництвом з приводу рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський мають різні позиції щодо рішень по місту, а це не так.
Країна-агресор дискредитує особисто Сирського.
Росія вигадує політичні підтексти воєнних рішень.
Загарбники намагаються показати, що вони своїх бережуть, а українське командування нібито не рахується з життями. Хоча в реальності все навпаки. Про це свідчить, зокрема, співвідношення загиблих та тактика бойових дій.
Заступниця міністра також пояснила мета поширення фейків:
Посіяти дискусію в українському суспільстві про те, чи варто захищати Бахмут. РФ робить вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Проте, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів країна-агресор у це залучила - саме вона вважає цей напрям стратегічним.
Посіяти сумнів та недовіру до українських військових рішень та людей, які їх приймають. За її словами, у цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє.
Проте Маляр підкреслила, що українці мають просто довіряти рішенням військових. Це їх відповідальність.