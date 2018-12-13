Стало известно главное нововведение iPhone 2019

Фото: Apple (flickr.com/Andy)

Смарфон получит новую экранную технологию, за счет которой станет более легким и тонким

Будущий смартфон американской корпорации Apple 2019 года получит новую экранную технологию, за счет которой гаджет станет более легким и тонким. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на Gizchina.

Согласно данным портала, дисплеи будущих смартфонов получат единую гибкую сенсорную OLED-панель, которая будет значительно отличаться от существующей структуры экрана гаджетов.

В частности, технология Y-OCTA также может сделать iPhone более дешевым. При этом отмечается, что вероятно поставки будут ограничены, поэтому получить ее смогут не все модели смартфона.

Кроме того известно, что данную технологию предложила американской корпорации южнокорейская компания Samsung еще в марте 2018 года. В настоящее время именно она является эксклюзивным поставщиком OLED-панелей для Apple.

Напомним, в конце октября компания Apple представила новую версию ноутбука Macbook Air и настольный компьютер Mac mini.

12 сентября американская компания Apple презентовала ряд новинок. Компания показала три новых смартфона - iPhone XS, iPhone ХR и iPhone XS Max. РБК-Украина писало о характеристиках новых смартфонов Apple.