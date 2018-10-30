Компания Apple презентовала новый Macbook Air и Mac mini

Фото: презентации Apple (apple.com)

Компания представила новую модель MacBook Air и настольный компьютер Mac mini

Компания Apple сегодня, 30 октября, представила новую версию ноутбука Macbook Air и настольный компьютер Mac mini. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание AIN.

На презентации в Нью-Йорке, компания представила новую модель MacBook Air. Отмечается, что это первое дизайнерское обновление Air со времен 2010 года. Площадь корпуса сократилась на 17%, а толщина снизилась с 17,3 мм до 15,6 мм. Также устройство получило 13,3-дюймовый Retina-экран, алюминиевый корпус, два Thunderbolt 3 порта, клавиатуру с технологией нажатия "бабочка" третьего поколения. Предполагается, что кнопки в 4 раза устойчивее к поломкам.

Кроме того, в новом MacBook Air появился дактилоскопический сенсор Touch ID и чип для защищенного хранения данных T2. Также девайс оборудовали ForceTouch-трекпадом. Динамики Air стали на 25% громче и насыщеннее, SSD-накопители стали на 60% быстрее. Внутри установлены двухъядерные процессоры Intel Core i5 восьмого поколения, поддерживается до 16 ГБ ОЗУ.

Фото (twitter.com/Pipo_242)

Также компания Apple рассказала об обновлении Mac mini. Компактный десктопный компьютер получило первое обновление с 2014 года. Устройство оборудовано четырех- и шестиядерными процессорами Intel восьмого поколения. Графический ускоритель стал мощнее на 60%. Общая производительность компьютера выросла до 5 раз. А количество поддерживаемой оперативной памяти выросло до 64 ГБ.

Сообщается, что стоимость базовой модели Macbook Air составит 1199 долларов, а Mac mini - 799 долларов.

Напомним, 12 сентября американская компания Apple презентовала ряд новинок. Компания показала три новых смартфона - iPhone XS, iPhone ХR и iPhone XS Max. РБК-Украина писало о характеристиках новых смартфонов Apple.