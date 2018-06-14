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ИНП представил результаты исследований в Грушовичах

НовостиОбщество    14.06.2018 - 14:43
Фото: в Польше разрушили памятник воинам УПА (РБК-Украина)
Фото: в Польше разрушили памятник воинам УПА (РБК-Украина)

Под памятником УПА останков воинов повстанческой армии нет

Польский Институт национальной памяти представил результаты исследований в Грушовичах, в которых сообщается, что под памятником Украинской повстанческой армии (УПА) в Грушовичах останков воинов повстанческой армии нет. Об этом сообщает Польское радио.

"Мы, опираясь на результаты исследований, проведенных 24-25 мая 2018 года в Грушовичах, не нашли никаких научных оснований для того, чтобы утверждать, что в месте, где были проведены работы, находились массовые или отдельные могилы членов УПА", - сообщил заместитель председателя ИНП Кшиштоф Швагжик.

"Притязания украинской стороны того, чтобы в этом месте отстроить памятник нет никаких оснований. В Польше право на могилы имеет каждый и каждый из членов УПА. Другие также имеют и будут иметь свои могили. Однако, чем-то иным является право на похороны и на могилу, а чем-то другим - возведения памятника в честь УПА. На это у Польши нет согласия", - добавил Швагжик.

Также, он заявил, что приглашает украинскую сторону к участию в исследованиях и проявляет добрую волю к сотрудничеству.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша отправила Украине доклад по делу исследований в Грушовичах. Но, ответа с украинской стороны не было.

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Теги публикации: Польша, УПА  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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