ИНП представил результаты исследований в Грушовичах

Под памятником УПА останков воинов повстанческой армии нет

Польский Институт национальной памяти представил результаты исследований в Грушовичах, в которых сообщается, что под памятником Украинской повстанческой армии (УПА) в Грушовичах останков воинов повстанческой армии нет. Об этом сообщает Польское радио.

"Мы, опираясь на результаты исследований, проведенных 24-25 мая 2018 года в Грушовичах, не нашли никаких научных оснований для того, чтобы утверждать, что в месте, где были проведены работы, находились массовые или отдельные могилы членов УПА", - сообщил заместитель председателя ИНП Кшиштоф Швагжик.



"Притязания украинской стороны того, чтобы в этом месте отстроить памятник нет никаких оснований. В Польше право на могилы имеет каждый и каждый из членов УПА. Другие также имеют и будут иметь свои могили. Однако, чем-то иным является право на похороны и на могилу, а чем-то другим - возведения памятника в честь УПА. На это у Польши нет согласия", - добавил Швагжик.

Также, он заявил, что приглашает украинскую сторону к участию в исследованиях и проявляет добрую волю к сотрудничеству.



Напомним, ранее сообщалось, что Польша отправила Украине доклад по делу исследований в Грушовичах. Но, ответа с украинской стороны не было.