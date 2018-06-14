ІНП представив результати досліджень в Грушовичах

Під пам’ятником УПА останків воїнів повстанської армії немає

Польський Інститут національної пам’яті представив результати досліджень в Грушовичах, в яких повідомляється, що під пам’ятником Української повстанської армії (УПА) у Грушовичах останків воїнів повстанської армії немає. Про це повідомляє Польське радіо.

"Ми, спираючись на результати досліджень, проведених 24-25 травня 2018 року у Грушовичах, не знайшли жодних наукових підстав для того, щоб стверджувати, що у місці, де були проведені роботи, знаходилися масові чи окремі могили членів УПА", - повідомив заступник голови ІНП Кшиштоф Шваґжик.



"Домагання української сторони того, щоб у цьому місці відбудувати пам’ятник немає жодних підстав. У Польщі право до могили має кожний і кожний з членів УПА також. Інші також мають і матимуть свої могили. Проте, чомось іншим є право на похорон і на могилу, а чимось іншим - збудування пам’ятника на честь УПА. На це у Польщі немає згоди", - додав Шваґжик.

Також він заявив, що запрошує українську сторону до участі у дослідженнях і проявляє добру волю до співпраці.



Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща відправила Україні доповідь у справі досліджень в Грушовичах. Натомість, відповіді з української сторони не було.