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ІНП представив результати досліджень в Грушовичах

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 14:43
Фото: у Польщі зруйнували пам'ятник воїнам УПА (РБК-Україна)
Фото: у Польщі зруйнували пам'ятник воїнам УПА (РБК-Україна)

Під пам’ятником УПА останків воїнів повстанської армії немає

Польський Інститут національної пам’яті представив результати досліджень в Грушовичах, в яких повідомляється, що під пам’ятником Української повстанської армії (УПА) у Грушовичах останків воїнів повстанської армії немає. Про це повідомляє Польське радіо.

"Ми, спираючись на результати досліджень, проведених 24-25 травня 2018 року у Грушовичах, не знайшли жодних наукових підстав для того, щоб стверджувати, що у місці, де були проведені роботи, знаходилися масові чи окремі могили членів УПА", - повідомив заступник голови ІНП Кшиштоф Шваґжик.

"Домагання української сторони того, щоб у цьому місці відбудувати пам’ятник немає жодних підстав. У Польщі право до могили має кожний і кожний з членів УПА також. Інші також мають і матимуть свої могили. Проте, чомось іншим є право на похорон і на могилу, а чимось іншим - збудування пам’ятника на честь УПА. На це у Польщі немає згоди", - додав Шваґжик.

Також він заявив, що запрошує українську сторону до участі у дослідженнях і проявляє добру волю до співпраці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Польща відправила Україні доповідь у справі досліджень в Грушовичах. Натомість, відповіді з української сторони не було.

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Теги публікації: Польша, УПА  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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