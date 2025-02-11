На службу через поліграф. Для іноземців в ЗСУ затвердили нові правила перевірки

За словами нардепа, перевірку мають пройти іноземці та особи без громадянства, які мають намір служити за контрактом. Поліграф буде обов’язковим для служби у ЗСУ, Нацгвардії та Держспецслужбі транспорту.

Центр рекрутингу іноземців отримає офіційні повноваження для таких перевірок. Поліграф буде частиною спеціальної перевірки іноземців перед зарахуванням до лав ЗСУ.

Служба іноземців у ЗСУ

У жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до порядку служби іноземців у ЗСУ. Громадянам інших країн дозволили укладати контракт та служити на офіцерських посадах, але з умовою.

Іноземців зобов’язали проходити спеціальну перевірку, перш ніж долучитися до української армії. Перевірка має з’ясувати обставини, які можуть завадити їх службі за контрактом, або ж відсутність таких. Ще тоді говорилося, що одним з обов’язкових етапів перевірки стане поліграф.