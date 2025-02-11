На службу через полиграф. Для иностранцев в ВСУ утвердили новые правила проверки

По словам нардепа, проверку должны пройти иностранцы и лица без гражданства, которые намерены служить по контракту. Полиграф будет обязателен для службы в ВСУ, Нацгвардии и Госспецслужбе транспорта.

Центр рекрутинга иностранцев получит официальные полномочия для таких проверок. Полиграф будет частью специальной проверки иностранцев перед зачислением в ряды ВСУ.

Служба иностранцев в ВСУ

В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в порядок службы иностранцев в ВСУ. Гражданам других стран разрешили заключать контракт и служить на офицерских должностях, но с условием.

Иностранцев обязали проходить специальную проверку, прежде чем присоединиться к украинской армии. Проверка должна выяснить обстоятельства, которые могут помешать их службе по контракту, или же отсутствие таковых. Еще тогда говорилось, что одним из обязательных этапов проверки станет полиграф.