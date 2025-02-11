На службу через полиграф. Для иностранцев в ВСУ утвердили новые правила проверки

Граждане других стран, которые хотят служить в украинской армии, должны пройти проверку на полиграфе. Новые правила для иностранцев утвердил Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.
По словам нардепа, проверку должны пройти иностранцы и лица без гражданства, которые намерены служить по контракту. Полиграф будет обязателен для службы в ВСУ, Нацгвардии и Госспецслужбе транспорта.
Центр рекрутинга иностранцев получит официальные полномочия для таких проверок. Полиграф будет частью специальной проверки иностранцев перед зачислением в ряды ВСУ.
В октябре 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в порядок службы иностранцев в ВСУ. Гражданам других стран разрешили заключать контракт и служить на офицерских должностях, но с условием.
Иностранцев обязали проходить специальную проверку, прежде чем присоединиться к украинской армии. Проверка должна выяснить обстоятельства, которые могут помешать их службе по контракту, или же отсутствие таковых. Еще тогда говорилось, что одним из обязательных этапов проверки станет полиграф.
Напомним, что на днях Украины Владимир Зеленский анонсировал спецконтракт для 18-летних украинцев. Президент пообещал людям в возрасте 18-24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, 1 млн гривен, бесплатное обучение в вузах и льготные условия на ипотеку.
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