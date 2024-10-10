Рада дозволила іноземцям служити офіцерами в ЗСУ та Нацгвардії

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект про військову службу в Україні іноземців та людей без громадянства. Їм дозволили обіймати офіцерські посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №12023 про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у другому читанні підтримали 276 народних депутатів.

Закон передбачає, що іноземцям і людям без громадянства в Україні дозволять підписувати контракти зі Збройними силами України, Державною спецслужбою транспорту та Національною гвардією для проходження служби на посадах як рядового, сержантського і старшинського, так і офіцерського складу.

Передбачається створення Центру рекрутингу іноземців, який буде проводити перевірку, під час якої будуть зʼясовувати:

чи законно вказані особи перебувають на території України;

чи притягали їх до адміністративної або кримінальної відповідальності за законами України;

чи пов'язані вони з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;

а також інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої людини на військову службу за контрактом.

"Розробка проєкту Закону пов’язана з необхідністю удосконалення законодавства про проходження військової служби в частині надання можливості іноземцями та особам без громадянства проходити військову службу на посадах офіцерського складу у Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада проголосувала за законопроект №12023 про військову службу в Україні іноземців та людей без громадянства у першому читанні.