Рада разрешила иностранцам служить офицерами в ВСУ и Нацгвардии
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о военной службе в Украине иностранцев и людей без гражданства. Им разрешили занимать офицерские должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроект №12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства во втором чтении поддержали 276 народных депутатов.
Закон предусматривает, что иностранцам и людям без гражданства в Украине разрешат подписывать контракты с Вооруженными силами Украины, Государственной спецслужбой транспорта и Национальной гвардией для прохождения службы на должностях как рядового, сержантского и старшинского, так и офицерского состава.
Предусматривается создание Центра рекрутинга иностранцев, который будет проводить проверку, во время которой будут выяснять:
- законно ли указанные лица находятся на территории Украины;
- привлекали ли их к административной или уголовной ответственности по законам Украины;
- связаны ли они с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
- а также другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию человека на военную службу по контракту.
"Разработка проекта Закона связана с необходимостью усовершенствования законодательства о прохождении военной службы в части предоставления возможности иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №12023 о военной службе в Украине иностранцев и людей без гражданства в первом чтении.
Служба иностранных добровольцев в Украине
В конце августа парламент принял законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, воюющих в Украине. Документ позволит иностранным легионерам получать виды на временное проживание или иммигрировать по упрощенной процедуре.
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