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Рада разрешила иностранцам служить офицерами в ВСУ и Нацгвардии

Киев, Четверг 10 октября 2024 12:30
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Рада разрешила иностранцам служить офицерами в ВСУ и Нацгвардии Фото: Рада разрешила иностранцам занимать офицерские должности (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о военной службе в Украине иностранцев и людей без гражданства. Им разрешили занимать офицерские должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №12023 о внесении изменений в порядок прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства во втором чтении поддержали 276 народных депутатов.

Закон предусматривает, что иностранцам и людям без гражданства в Украине разрешат подписывать контракты с Вооруженными силами Украины, Государственной спецслужбой транспорта и Национальной гвардией для прохождения службы на должностях как рядового, сержантского и старшинского, так и офицерского состава.

Предусматривается создание Центра рекрутинга иностранцев, который будет проводить проверку, во время которой будут выяснять:

  • законно ли указанные лица находятся на территории Украины;
  • привлекали ли их к административной или уголовной ответственности по законам Украины;
  • связаны ли они с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
  • а также другие обстоятельства, которые могут препятствовать принятию человека на военную службу по контракту.

"Разработка проекта Закона связана с необходимостью усовершенствования законодательства о прохождении военной службы в части предоставления возможности иностранцам и лицам без гражданства проходить военную службу на должностях офицерского состава в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №12023 о военной службе в Украине иностранцев и людей без гражданства в первом чтении.

Служба иностранных добровольцев в Украине

В конце августа парламент принял законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, воюющих в Украине. Документ позволит иностранным легионерам получать виды на временное проживание или иммигрировать по упрощенной процедуре.

Ранее РБК-Украина пообщалось с иностранцами, вставшими на защиту Украины. Некоторые из них участвуют в третьей войне с Россией. Подробнее об этом - в нашем материале.

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