Іноземним бійцям нададуть ширші можливості у ЗСУ

Іноземні добровольці, які планують долучитися до Збройних сил України, отримають значно ширші можливості. Зокрема їм дозволять під час підписання контракту самостійно обрати бригаду, напрямок служби тощо.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"Окремі формати, що були запроваджені у 2022 році, виконали свою роль у найгостріший період оборони країни та дали змогу швидко інтегрувати іноземців, готових стати до строю. Водночас ситуація на фронті, структура Сил оборони та потреби бойових частин суттєво змінилися", - зазначили в СВ ЗСУ.
Станом на зараз в Силах оборони змінюється підхід до іноземних добровольців. Планується максимально ефективно використати наявний у них досвід, мотивацію та професійні навички. Людей будуть відправляти туди, де їхній досвід потрібен найбільше.
На що зможуть розраховувати іноземні добровольці при підписанні контракту:
"Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу. Сухопутні війська високо цінують вклад іноземних добровольців у захист України, їхню самопожертву, мотивацію та відданість нашим спільним цінностям", - зазначили в СВ ЗСУ.
Зазначимо, 3 листопада міністр оборони України Шмигаль повідомив, що Міноборони за дорученням президента Володимира Зеленського розпочало підготовку нових типів контрактів для військовослужбовців, а також відповідні зміни до законодавства.
Вже 7 листопада за підсумками засідання за участю президента Шмигаль повідомив, що нові контракти для Збройних сил України передбачатимуть виплати від 50-60 тисяч гривень та відстрочку від служби після завершення контракту. Також контракти зможуть підписати чинні військові - їм нададуть пріоритетну можливість підписання.