В іноземних ЗМІ готують дезінформацію проти вищого керівництва України, - ЦПД

Як повідомляється, планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема в часи початку влади диктатора Володимира Путіна.

"Метою таких дій є розкол в українському суспільстві", - зазначили у ЦПД.

Дезінформація і фейки РФ проти України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найближчим часом Російська Федерація запустить хвилю дезінформації щодо причин призупинки обмінів військовополоненими. Таким чином країна-терорист намагатиметься виправдати свою бездіяльність.

Зазначається, що метою кампанії з дезінформації є:

спроба дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства;

посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими.

Також нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".