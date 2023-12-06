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В іноземних ЗМІ готують дезінформацію проти вищого керівництва України, - ЦПД

Фото: в іноземних ЗМІ готують дезінформаційну кампанію проти вищого керівництва України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В іноземних ЗМІ готується дезінформаційна кампанія проти вищого керівництва України з метою розколу суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Як повідомляється, планується серія публікацій з дезінформацією проти військово-політичного керівництва України, яка вийде на англомовних ресурсах.

Їх готують іноземні журналісти, які мають досвід роботи в Росії, зокрема в часи початку влади диктатора Володимира Путіна.

"Метою таких дій є розкол в українському суспільстві", - зазначили у ЦПД.

Дезінформація і фейки РФ проти України

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що найближчим часом Російська Федерація запустить хвилю дезінформації щодо причин призупинки обмінів військовополоненими. Таким чином країна-терорист намагатиметься виправдати свою бездіяльність.

Зазначається, що метою кампанії з дезінформації є:

  • спроба дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства;
  • посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими.

Також нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

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