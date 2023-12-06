В иностранных СМИ готовят дезинформацию против высшего руководства Украины, - ЦПД

Как сообщается, планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.

Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала власти диктатора Владимира Путина.

"Целью таких действий является раскол в украинском обществе", - отметили в ЦПД.

Дезинформация и фейки РФ против Украины

Напомним, ранее мы сообщали, что в ближайшее время Российская Федерация запустит волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Таким образом, страна-террорист будет пытаться оправдать свое бездействие.

Отмечается, что целью кампании по дезинформации является:

попытка дестабилизировать ситуацию внутри общества;

посеять недоверие к государственным органам, занимающимся организацией обменов пленными.

Также недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".