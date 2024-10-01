Иностранных студентов в польских вузах станет меньше: в чем причина

В Министерстве образования Польши рассматривают новые ограничения по поступлению иностранных студентов в польские университеты. Пока планируют ввести лимит на количество таких студентов в вузах.

Отмечается, что отдельные университеты могут принимать до 50% иностранных студентов. Портал обратил внимание, что это ограничивает возможности для международного образования и расширения культурного обмена.

Еще одним нововведением будет то, что иностранцы смогут получать образование только в академических университетах. То есть, профессионально-технические училища (ПТУ) Польши больше не смогут принимать студентов из-за границы. Это не касается тех, кто участвует в программах обмена, таких как Erasmus. Сообщается, что такая инициатива может повлиять на тех, кто в Польше хотел получить практическое образование или технические навыки.

Отмечается, что причиной таких нововведений может стать то, что правительство подозревает некоторых иностранцев в том, что они использовали польские университеты для получения виз на незаконных основаниях. Сообщается, что Министерство образования Польши проводит расследование по участию отдельных учебных заведений в этой схеме.

В Министерстве также заявили, что усиление контроля за выдачей студенческих виз иностранцам является необходимым шагом для предотвращения возможных злоупотреблений в будущем. Правительство планирует, что новые правила в будущем будут способствовать более прозрачной системе приема иностранных студентов для обучения в вузах. Кроме того, в Министерстве отметили, что нововведения повлияют на повышение качества образования в Польше, поскольку они позволят сосредоточиться на привлечении действительно мотивированных и квалифицированных студентов из-за рубежа.

Примечательно, что изменения уже вызвали беспокойство среди академического сообщества и потенциальных иностранных студентов. Известно, что некоторые университеты могут потерять большую часть дохода от обучения иностранцев. В то же время, желающие получить именно польское высшее образование могут столкнуться с ограниченными возможностями. Министерство образования Польши заверяет, что нововведения необходимы для обеспечения безопасности и предотвращения злоупотреблений в системе образования.