Іноземні трейдери збільшили закачування в ПСГ України через надлишок газу в Європі

Як зазначив екс-гендиректор компанії Сергій Макогон, тимчасовий профіцит газу в ЄС викликаний кількома факторами.

1. Незвичайно тепла погода призвела до зменшення споживання відносно до прогнозованого,

2. Значні обсяги постачання LNG до терміналів ЄС. Фрахт дорогий, тому трейдерам потрібно швидко розвантажувати танкери.

3. Майже повне завантаження європейських ПСГ не дозволяє закачувати значні обсяги.

"Тому трейдери готові зменшувати ціни на газ, щоб швидко позбутися зайвих обсягів газу. В результаті ціна на газ у ЄС впала нижче 1000 доларів. Це зниження тимчасове і вартість на газ може значно зрости при настанні холодів або при нових "фокусах" Газпрому. Тому частина трейдерів готова приймати ризики та імпортувати газ на тимчасове зберігання в Україну, щоб пізніше продати його за більшою ціною", - додав він.

За прогнозом начальника відділу стратегії ОГТСУ Олексія Ярошенка, тенденція "надлишкового" газу збережеться протягом наступних тижнів, проте не є запорукою легкого проходження опалювального сезону 2022/2023.

"Чим більше газу вдасться закачати у сховища Європи зараз – тим менше газу необхідно буде купувати або заощаджувати наступного року, який може бути навіть складнішим за поточний. Особливо це актуально для країн Центральної Європи, які таким чином створять собі не тільки додатковий запас газу, а й альтернативний маршрут постачання на випадок холодної погоди або непередбачуваних ситуацій", - сказав він.