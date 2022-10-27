Иностранные трейдеры увеличили закачку в ПХГ Украины из-за избытка газа в Европе

В течение 25-26 октября импорт газа иностранными трейдерами для закачки в ПХГ Украины вырос с 8-10 млн. кубометров до 20-21,5 кубометров в сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины .
Как отметил гендиректор компании Сергей Макогон, временный профицит газа в ЕС вызван несколькими факторами.
"Поэтому трейдеры готовы снижать цены на газ, чтобы быстро избавиться от лишних объемов газа. В результате цена на газ в ЕС упала ниже 1000 долларов. Это снижение временное и стоимость газа может значительно возрасти при наступлении холодов или при новых "фокусах" Газпрома. Поэтому часть трейдеров готова принимать риски и импортировать газ на временное хранение в Украину, чтобы позже продать его по большей цене", - добавил он.
По прогнозу начальника отдела стратегии ОГТСУ Алексея Ярошенко, тенденция "избыточного" газа сохранится в течение следующих недель, однако не является залогом легкого прохождения отопительного сезона 2022/2023.
"Чем больше газа удастся закачать в хранилища Европы сейчас - тем меньше газа необходимо будет покупать или экономить в следующем году, который может быть даже сложнее текущего. Особенно это актуально для стран Центральной Европы, которые таким образом создадут себе не только дополнительный запас газа, а и альтернативный маршрут поставки на случай холодной погоды или непредсказуемых ситуаций", - сказал он.
Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что в подземные хранилища на начало октября закачано13,9 млрд кубометров газа.
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