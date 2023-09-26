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Іноземні кредитори стурбовані проблемою боргів в "зеленій" енергетиці України

Фото: іноземні кредитори стурбовані проблемою боргів в "зеленій" енергетиці України (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Борги перед підприємствами відновлюваної енергетики погано впливають на відносини з іноземними кредиторами, які фінансували будівництво станцій зеленої генерації в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Scatec (Норвегія) в Україні Аліну Свідерську.

"У всіх дійсно є кредити і банки не дуже закривають очі на невиплати кредитних зобов’язань. Вони (борги, - ред.) просто накопичуються і невирішеним це питання не можна залишати", - зазначила Свідерська.

За її словами, якщо проблема продовжиться, то виникне потреба знову організовувати перемовини кредиторів, інвесторів, уряду та депутатів щодо напрацювання шляхів вирішення боргової кризи в галузі.

Вона нагадала, що за 2021 рік розрахунки здійснені в повному обсязі, за 2022 рік - трохи більш ніж на 50% і орієнтовно такий рівень розрахунків прогнозується за підсумком поточного року. 

"Звідки будуть братися кошти на покриття боргів, я не знаю", - додала керівник Scatec в Україні.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, рівень розрахунків "Гарантованого покупця" перед підприємствами відновлюваної енергетики з початку поточного року складає 52,3%.

Рівень виплат галузі зеленої енергетики за 2022 рік не перевищує 55,3%.

Водночас "Укренерго" накопичило 29,6 млрд грн боргу перед Гарпоком щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні.

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