Иностранные кредиторы озабочены проблемой долгов в "зеленой" энергетике Украины

"У всех действительно есть кредиты и банки не очень закрывают глаза на невыплаты кредитных обязательств. Они (долги, - ред.) просто накапливаются и нерешенным этот вопрос нельзя оставлять", - отметила Свидерская.

По ее словам, если проблема продолжится, то возникнет необходимость снова организовывать переговоры кредиторов, инвесторов, правительства и депутатов о наработке путей разрешения долгового кризиса в отрасли.

Она напомнила, что за 2021 год расчеты произведены в полном объеме, за 2022 год - чуть более чем на 50% и ориентировочно такой уровень расчетов прогнозируется по итогам текущего года.

"Откуда будут браться средства на покрытие долгов, я не знаю", - добавила руководитель Scatec в Украине.

Напомним, как сообщалось ранее, уровень расчетов Гарантированного покупателя перед предприятиями возобновляемой энергетики с начала текущего года составляет 52,3%.

Уровень выплат отрасли зеленой энергетики за 2022 год не превышает 55,3%.

В то же время "Укрэнерго" накопило 29,6 млрд грн долга перед Гарпоком по оплате услуги по увеличению доли зеленой энергетики в Украине.