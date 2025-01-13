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Іноземні компанії зможуть модернізувати військову техніку в Україні: як це буде відбуватись

Ілюстративне фото: іноземні компанії зможуть модернізувати військову техніку в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Кабмін ухвалив рішення щодо залучення іноземних підприємств до модернізації військової техніки для Сил оборони України. Це дозволить підвищити ефективність застарілої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

У Міноборони пояснили, що оновлений механізм тепер поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель і встановлює чіткі умови співпраці з іноземними партнерами.

"Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг. Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів", - сказав заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

У постанові детально прописано:

  • порядок передачі техніки для модернізації;
  • вимоги до підтримання її справності;
  • питання навчання персоналу та контролю якості. 

Зазначається, що це дозволить модернізувати застарілу техніку і підвищить її ефективність через застосування передових західних технологій. Також це відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проектів з дотриманням міжнародних стандартів.

"Нововведення дозволять забезпечити потреби в розробці нових зразків та модернізації існуючого озброєння, військової та спеціальної техніки. Це сприятиме посиленню обороноздатності України в умовах протидії російській агресії", - зазначив начальник Державного науково-дослідного інституту авіації полковник Владислав Шостак.

Раніше ми писали про те, що Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки. З них майже 75% це техніка вітчизняного виробництва.

Зокрема, Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Це бронемашина вітчизняного виробництва, яка виконує широкий спектр завдань.

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