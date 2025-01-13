Иностранные компании смогут модернизировать военную технику в Украине: как это будет происходить

В Минобороны пояснили, что обновленный механизм теперь распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам и устанавливает четкие условия сотрудничества с иностранными партнерами.

"Иностранные компании смогут участвовать в разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий и экспорт соответствующих товаров и услуг. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентов и оборудования, а также кораблей", - сказал заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.

В постановлении подробно прописано:

порядок передачи техники для модернизации;

требования к поддержанию ее исправности;

вопросы обучения персонала и контроля качества.

Отмечается, что это позволит модернизировать устаревшую технику и повысит ее эффективность из-за применения передовых западных технологий. Также это открывает перспективы для иностранных партнеров в создании совместных высокотехнологичных проектов с соблюдением международных стандартов.

"Нововведения позволят обеспечить потребности в разработке новых образцов и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники. Это будет способствовать усилению обороноспособности Украины в условиях противодействия российской агрессии", - отметил начальник Государственного научно-исследовательского института авиации полковник Владислав Шостак.

Ранее мы писали о том, что Министерство обороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и военной техники. Из них почти 75% это техника отечественного производства.