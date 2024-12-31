У Міноборони розповіли про здобутки у сфері озброєння та про оснащення армії у 2024 році

Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 1300 зразків озброєння та військової техніки. З них майже 75% це техніка вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони.

"Цей показник свідчить про високу ефективність українських оборонних підприємств, які в умовах війни не лише забезпечують потреби фронту, а й демонструють конкурентоспроможність на міжнародному рівні", - розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

За його словами, найбільше новинок цього року серед безпілотних авіаційних комплексів - кодифіковано 251 зразок. Також йдеться про 169 зразків боєприпасів, 153 зразки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР). Також було зареєстровано 108 зразки інженерних засобів, 97 засобів зв’язку та 57 наземних ракетних комплексів.

Заступник міністра зауважив, що цей результат став можливими завдяки тісній співпраці Міністерства оборони з українськими виробниками та міжнародними партнерами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер "Oncilla-Shturm". Це бронемашина вітчизняного виробництва, яка виконує широкий спектр завдань.