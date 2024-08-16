Іноземці стали частіше інвестувати в українську нерухомість: що їх приваблює в умовах війни

Богдан Половінський звертає увагу на те, що понад 70% усієї нерухомості у столиці ще до початку повномасштабної війни купували саме з інвестиційною метою. Цей сегмент включає квартири, які в подальшому здаються в оренду, як у спальних районах, так і в центральній частині міста.

Водночас нежитловий фонд у нових будинках також переважно купується для здачі в оренду, що підтверджує високу роль інвесторів у формуванні ринку.

Інвестори як ключові гравці на ринку

Власник компанії з управління нерухомістю "Акт Сервіс" говорить, що зараз ринок нерухомості в Києві, порівняно з 2021 роком, значно зменшився за обсягами, проте залишається активним завдяки інвесторам. Вони продовжують впливати на ринок, шукаючи можливості для вигідних вкладень.

Багато потенційних покупців звертаються до рієлторів та інвестиційних менеджерів з проханнями знайти "солодкі" пропозиції – нерухомість зі значним дисконтом.

"Попит на такі об'єкти перевищує пропозицію, що нерідко призводить до своєрідних аукціонів. Ситуація на ринку сповнена протиріч: з одного боку, продаж нерухомості ускладнений, а з іншого – попит на вигідні пропозиції залишається високим", – розповідає Богдан Половінський.

Іноземний інтерес до столичної нерухомості

Інтерес до нерухомості в Києві проявляють не тільки українські, але й іноземні інвестори.

"Зокрема, активність спостерігається серед громадян Туреччини, Китаю, Великої Британії та навіть Японії. Найбільше цікавляться об'єктами комерційної нерухомості, такими як торгівельні площі на перших поверхах у центрі міста (стріт рітейл) та окремо розташованими будівлями й земельними ділянками", – говорить у коментарі для РБК-Україна Богдан Половінський.

Значна частина іноземців ретельно вивчає ринок і готова інвестувати в нерухомість Києва, сподіваючись на стабілізацію ситуації після завершення війни. Деякі з них вже зараз розглядають можливості для обережних інвестицій, вважаючи, що час для купівлі настав.

Центральні райони – магніт для інвесторів

Власник компанії з управління нерухомістю зазначає, що центральні райони Києва залишаються найпривабливішими для інвестицій. Правий берег міста також користується попитом, коли мова йде про розширення географії пошуку об'єктів. Висока ліквідність, престижність володіння та потенціал зростання капіталізації роблять ці райони пріоритетними для інвесторів.

"Ліквідність залишається головним критерієм при виборі об'єктів нерухомості. Чим привабливіша ціна покупки, тим вищі шанси швидко отримати прибуток, особливо в умовах нестабільності ринку", – каже Половінський.

Власник компанії "Акт сервіс" акцентує увагу на тому, що і він, і його колеги погоджуються з думкою щодо того, що попри поточні складнощі після закінчення війни ринок нерухомості Києва може пережити сплеск активності. Питання лише в тому, чи буде це короткотерміновим явищем, чи розпочнеться тривале зростання всього ринку. Багато чого буде залежати від політичної ситуації та економічної стабільності країни.