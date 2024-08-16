Иностранцы стали чаще инвестировать в украинскую недвижимость: что их привлекает в условиях войны

Рынок недвижимости Киева всегда был под пристальным вниманием инвесторов. Несмотря на военное положение, иностранные инвесторы сейчас активно интересуются недвижимостью в Киеве.
РБК-Украина вместе с CEO/собственником компании по управлению недвижимостью "Акт Сервис" Богданом Половинским разбиралось, что мотивирует иностранцев вкладывать деньги в недвижимость в нашей стране.
Богдан Половинский обращает внимание на то, что более 70% всей недвижимости в столице еще до начала полномасштабной войны покупали именно в инвестиционных целях. Этот сегмент включает в себя квартиры, которые в дальнейшем сдаются в аренду, как в спальных районах, так и в центральной части города.
В то же время, нежилой фонд в новых домах также преимущественно покупается для сдачи в аренду, что подтверждает высокую роль инвесторов в формировании рынка.
Владелец компании по управлению недвижимостью "Акт Сервис" говорит, что сейчас рынок недвижимости в Киеве по сравнению с 2021 годом значительно уменьшился по объемам, однако остается активным благодаря инвесторам. Они продолжают оказывать влияние на рынок, ища возможности для выгодных вложений.
Многие потенциальные покупатели обращаются к риелторам и инвестиционным менеджерам с просьбами найти "сладкие" предложения – недвижимость со значительным дисконтом.
"Спрос на такие объекты превышает предложение, что нередко приводит к своеобразным аукционам. Ситуация на рынке полна противоречий: с одной стороны, продажа недвижимости усложнена, а с другой – спрос на выгодные предложения остается высоким", – рассказывает Богдан Половинский.
Интерес к недвижимости в Киеве проявляют не только украинские, но и иностранные инвесторы.
"В частности, активность наблюдается среди граждан Турции, Китая, Великобритании и даже Японии. Больше всего интересуются объектами коммерческой недвижимости, такими как торговые площади на первых этажах в центре города (стрит ритейл) и отдельно стоящими зданиями и земельными участками", – говорит в комментарии для РБК-Украина Богдан Половинский.
Значительная часть иностранцев тщательно изучает рынок и готова инвестировать в недвижимость Киева в надежде на стабилизацию ситуации после завершения войны. Некоторые из них уже сейчас рассматривают возможности для осторожных инвестиций, считая, что время для покупки пришло.
Владелец компании по управлению недвижимостью отмечает, что центральные районы Киева остаются наиболее привлекательными для инвестиций. Правый берег города также имеет спрос, когда речь идет о расширении географии поиска объектов. Высокая ликвидность, престижность владения и потенциал роста капитализации делают эти районы приоритетными для инвесторов.
"Ликвидность остается главным критерием при выборе объектов недвижимости. Чем привлекательнее цена покупки, тем выше шансы быстро получить прибыль, особенно в условиях нестабильности рынка", – говорит Половинский.
Владелец компании "Акт сервис" акцентирует внимание на том, что и он, и его коллеги соглашаются с мнением о том, что, несмотря на текущие сложности после окончания войны, рынок недвижимости Киева может пережить всплеск активности. Вопрос лишь в том, будет ли это краткосрочным явлением, начнется ли длительный рост всего рынка. Многое будет зависеть от политической ситуации и экономической устойчивости страны.
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