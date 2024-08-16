Иностранцы стали чаще инвестировать в украинскую недвижимость: что их привлекает в условиях войны

Богдан Половинский обращает внимание на то, что более 70% всей недвижимости в столице еще до начала полномасштабной войны покупали именно в инвестиционных целях. Этот сегмент включает в себя квартиры, которые в дальнейшем сдаются в аренду, как в спальных районах, так и в центральной части города.

В то же время, нежилой фонд в новых домах также преимущественно покупается для сдачи в аренду, что подтверждает высокую роль инвесторов в формировании рынка.

Инвесторы как ключевые игроки на рынке

Владелец компании по управлению недвижимостью "Акт Сервис" говорит, что сейчас рынок недвижимости в Киеве по сравнению с 2021 годом значительно уменьшился по объемам, однако остается активным благодаря инвесторам. Они продолжают оказывать влияние на рынок, ища возможности для выгодных вложений.

Многие потенциальные покупатели обращаются к риелторам и инвестиционным менеджерам с просьбами найти "сладкие" предложения – недвижимость со значительным дисконтом.

"Спрос на такие объекты превышает предложение, что нередко приводит к своеобразным аукционам. Ситуация на рынке полна противоречий: с одной стороны, продажа недвижимости усложнена, а с другой – спрос на выгодные предложения остается высоким", – рассказывает Богдан Половинский.

Иностранный интерес к столичной недвижимости

Интерес к недвижимости в Киеве проявляют не только украинские, но и иностранные инвесторы.

"В частности, активность наблюдается среди граждан Турции, Китая, Великобритании и даже Японии. Больше всего интересуются объектами коммерческой недвижимости, такими как торговые площади на первых этажах в центре города (стрит ритейл) и отдельно стоящими зданиями и земельными участками", – говорит в комментарии для РБК-Украина Богдан Половинский.

Значительная часть иностранцев тщательно изучает рынок и готова инвестировать в недвижимость Киева в надежде на стабилизацию ситуации после завершения войны. Некоторые из них уже сейчас рассматривают возможности для осторожных инвестиций, считая, что время для покупки пришло.

Центральные районы – магнит для инвесторов

Владелец компании по управлению недвижимостью отмечает, что центральные районы Киева остаются наиболее привлекательными для инвестиций. Правый берег города также имеет спрос, когда речь идет о расширении географии поиска объектов. Высокая ликвидность, престижность владения и потенциал роста капитализации делают эти районы приоритетными для инвесторов.

"Ликвидность остается главным критерием при выборе объектов недвижимости. Чем привлекательнее цена покупки, тем выше шансы быстро получить прибыль, особенно в условиях нестабильности рынка", – говорит Половинский.

Владелец компании "Акт сервис" акцентирует внимание на том, что и он, и его коллеги соглашаются с мнением о том, что, несмотря на текущие сложности после окончания войны, рынок недвижимости Киева может пережить всплеск активности. Вопрос лишь в том, будет ли это краткосрочным явлением, начнется ли длительный рост всего рынка. Многое будет зависеть от политической ситуации и экономической устойчивости страны.