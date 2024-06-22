Коли забудовник не віддає ключі від житла та затримує строки: поради покупцям

Купівля квартири в новобудові – важливий та відповідальний крок, що часто супроводжується тривалим очікуванням завершення будівництва. На жаль, нерідко обіцяні терміни здачі будинку та видача покупцю ключів затримуються.

Що може зробити покупець, коли забудовник не віддає ключі від квартири і затримує строки? Юридичні поради у коментарі для РБК-Україна дає адвокат та СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко .

Зміст:

Чому забудовник може невчасно здавати квартиру: причини

Купівля квартири в новобудові – важливий та відповідальний крок, що часто супроводжується тривалим очікуванням завершення будівництва. На жаль, не завжди все йде за планом, і покупці можуть зіткнутися з проблемою затримки передачі ключів від забудовника. Ця ситуація не тільки викликає розчарування, але й створює додаткові фінансові та юридичні труднощі для нових власників.

Які причини невчасної здачі квартири забудовником

Затримки в підключенні інженерних мереж. Відсутність необхідних документів на землю. Брак фінансування. Невідповідність будівництва проєктній документації. Відмова у введені в експлуатації від органу архітектури.

Поради для покупця у випадку затримки передачі ключів

Здійсніть перевірку умов договору

Уважно перечитайте договір із забудовником. Зазвичай в договорі передбачені строки здачі квартири, а також санкції за їх порушення. Зверніть увагу на пункти, що стосуються компенсації за затримку.

Напишіть офіційний запит

Складіть офіційний письмовий запит до забудовника з вимогою надати пояснення причин затримки та зазначенням конкретних строків передачі приміщення. Відправте його рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передайте особисто під підпис.

Напишіть претензію до забудовника

Якщо забудовник не реагує на запит, складіть претензію. В ній зазначте вимогу щодо компенсації за затримку відповідно до умов договору або законодавства. Претензію також відправте рекомендованим листом.

Фото: Забудовники можуть з різних причин затримувати здачу житлових комплексів (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проконсультуйтесь з юристом

Зверніться до юриста, який спеціалізується на нерухомості. Він допоможе оцінити ваші права, скласти юридично грамотні документи та надати консультації щодо подальших дій.

Подайте позов до суду

Якщо жоден із попередніх кроків не дав результату, подавайте позов до суду. Юрист допоможе скласти позовну заяву та представить ваші інтереси в суді. Ви можете вимагати передачу квартири, компенсацію за затримку та моральну шкоду.

Чи треба додаткова угода з забудовником про продовження терміну будівництва

Якщо забудовником не завершено будівництво та не введено будинок в експлуатацію до встановленого терміну, він повинен за шістдесят днів до цієї дати зініціювати підписання додаткової угоди з інвесторами про продовження строку здачі.

Ця угода повинна містити нові терміни закінчення будівництва та пояснення причин невиконання попередніх строків.

Важливо! Підписання додаткової угоди не є обов’язковим – кожен інвестор самостійно вирішує, чи погоджуватись на нові умови. Будь-який примус та залякування з боку забудовника є незаконними і можуть підпадати під кримінальну відповідальність.

Чи можна отримати компенсацію за затримку здачі квартири?

Так, інвестори мають право вимагати компенсацію за затримку здачі квартири. Для цього потрібно звернутися до забудовника з офіційною претензією. У претензії варто вказати порушення термінів здачі та вимогу виплатити компенсацію.

Якщо забудовник відмовляється виконати вимоги, можна звернутися до суду. У договорі про інвестування часто передбачаються умови компенсації за порушення термінів. Це може бути фіксована сума або відсоток від вартості квартири за кожен день затримки.

Допомога юриста з нерухомості та будівництва

Звернення до юриста – важливий крок у вирішенні питання затримки здачі квартири. Юрист допоможе скласти офіційну претензію до забудовника, оцінити умови договору для визначення вашого права на компенсацію та надати консультацію щодо подальших дій.

Правильна юридична підтримка забезпечить вам більші шанси на успіх у вирішенні питання, зокрема у судовому порядку.