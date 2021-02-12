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Иностранцы увеличили свой портфель гособлигаций Украины до 100 млрд гривен

Автор: Александр Белоус

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины в собственности нерезидентов за неделю 5-12 января увеличился 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн. С начала года нерезиденты увеличили портфель на 14,729 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Как отмечается в сообщении, доля иностранных инвесторов в структуре владельцев украинских внутренних государственных ценных бумаг составляет 9,87%.

"Возвращение нерезидентов к покупке ОВГЗ сигнализирует о возвращении доверия иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам Украины, что в свою очередь способствует уменьшению процентных ставок заимствований и удлинению сроков до погашения государственных долговых инструментов", - говорится в сообщении.

Украинские банки остаются крупнейшими держателями ОВГЗ с общей долей 51,14% (518,456 млрд грн). В течение недели количество ОВГЗ в их собственности уменьшилась на 3,574 млрд грн.

Юридические лица увеличили свой портфель на 917 млн грн до 60,637 млрд грн, а в структуре держателей ОВГЗ их доля составляет 5,98%.

bank.gov.ua

Напомним, Национальный банк Украины ожидает притока иностранного капитала в 2021 году. Это может существенно повлиять на курс гривны.

Как сообщало РБК-Украина, глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что факторами, которые способствуют укреплению курса гривны, остаются позитивная конъюнктура на мировых товарных рынках и значительный спрос иностранных инвесторов на активы развивающихся стран.

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