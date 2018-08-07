Иностранцы в Украине за полгода совершили более 1,4 тыс. преступлений

В августе иностранцам сообщено подозрения в совершении 30 преступление

В течение первого полугодия 2018 года иностранцами совершено в Украине свыше 1,4 тыс. преступлений. Об этом сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

В частности, за первые шесть дней операции под условным названием "Мигрант", которая началась 1 августа, иностранцам и лицам без гражданства объявлено подозрение за совершение 30 преступлений. В целом за полгода иностранцами совершено 1413 преступлений.

"Пусть не обижаются на меня иностранные "воры в законе", разные "смотрящие" и простые иностранные преступники, но мы будем делать все, чтобы они скорее попадали за решетку, или возвращались в свои государства и свои семьи", - написал Аброськин.

Фото: карта преступлений (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, 5 августа 2018 года стало известно, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили собрание так называемых криминальных авторитетов. Отмечается, что поводом этой встречи было назначение "смотрящего" за Светловодском (Кировоградская область), и решение спорных вопросов.