Іноземці в Україні за півроку скоїли понад 1,4 тис. злочинів

У серпні іноземцям повідомлено підозри у скоєнні 30 злочин

Протягом першого півріччя 2018 року іноземцями скоєно в Україні понад 1,4 тис. злочинів. Про це повідомив перший заступник начальника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, за перших шість днів операції під умовною назвою "Мігрант", яка розпочалась 1 серпня, іноземцям та особам без громадянства оголошено підозру за вчинення 30 злочинів. Загалом за півроку іноземцями скоєно 1413 злочинів.

"Хай не ображаються на мене іноземні "злодії в законі", різні "смотрящі" та прості іноземні злочинці, але ми будемо робити все, щоб вони скоріше потрапляли за грати, або поверталися до своїх держав та до своїх родин", - написав Аброськін.

Фото: карта злочинів (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, 5 серпня 2018 року стало відомо, що у Кіровоградській області правоохоронці викрили зібрання так званих кримінальних авторитетів. Зазначається, що приводом цієї зустрічі було призначення "смотрящєго" за Світловодськом (Кіровоградська область), та вирішення спірних питань.