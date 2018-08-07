Іноземці в Україні за півроку скоїли понад 1,4 тис. злочинів

Новини Суспільство 07.08.2018 - 22:00
Фото: В'ячеслав Аброськін (facebook.com arsen.avakov.1)
Фото: В'ячеслав Аброськін (facebook.com arsen.avakov.1)

У серпні іноземцям повідомлено підозри у скоєнні 30 злочин

Протягом першого півріччя 2018 року іноземцями скоєно в Україні понад 1,4 тис. злочинів. Про це повідомив перший заступник начальника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, за перших шість днів операції під умовною назвою "Мігрант", яка розпочалась 1 серпня, іноземцям та особам без громадянства оголошено підозру за вчинення 30 злочинів. Загалом за півроку іноземцями скоєно 1413 злочинів.

"Хай не ображаються на мене іноземні "злодії в законі", різні "смотрящі" та прості іноземні злочинці, але ми будемо робити все, щоб вони скоріше потрапляли за грати, або поверталися до своїх держав та до своїх родин", - написав Аброськін.

Іноземці в Україні за півроку скоїли понад 1,4 тис. злочинівФото: карта злочинів (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, 5 серпня 2018 року стало відомо, що у Кіровоградській області правоохоронці викрили зібрання так званих кримінальних авторитетів. Зазначається, що приводом цієї зустрічі було призначення "смотрящєго" за Світловодськом (Кіровоградська область), та вирішення спірних питань.

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Теги:  В'ячеслав Аброськін,  иностранцы,  преступления  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС