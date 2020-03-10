Иностранцы сократили вложения в гособлигации Украины

С начала марта 2020 года нерезиденты сократили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 3,22 млрд грн до 125,34 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Однако с начала 2020 года нерезиденты увеличили свои вложения в гособлигации Украины 7,62 млрд грн - с 117,72 млрд грн на конец 2019 года.

Между тем, Министерство финансов Украины отказалось от проведения аукциона по продаже ОВГЗ.

"Министерство финансов в связи с высокой волатильностью на глобальных рынках капитала и по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами сообщает о том, что 10 марта 2020 аукционы по размещению ОВГЗ проводиться не будут", - говорится в сообщении Минфина.

Отметим, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 3 марта 2020 года привлекло в государственный бюджет 6,582 млрд грн. Минфин продал гривневые ОВГЗ с погашением 19.08.2020 на сумму 1,025 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 9,90% годовых. Также, Минфин продал ОВГЗ в евро с погашением 19.11.2020 на сумму 201,278 млн евро (5,557 млрд грн), средневзвешенный уровень доходности составил 2,22% годовых.

Отметим, покупка нерезидентами гривневых ОВГЗ Украины была одной из главных причин укрепления курса гривны в 2019 году. Всего за 2019 год нерезиденты увеличили портфель гособлигаций на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на начало года было всего 6,36 млрд грн).