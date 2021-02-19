Иностранцы скупают гособлигации Украины, увеличив долю до 10%

Как отмечается в сообщении, украинские банки остаются крупнейшими держателями ОВГЗ с общей долей 51,17%. В течение недели количество ОВГЗ в их собственности выросло на 5,084 млрд грн. В течение недели портфель ОВГЗ в их собственности вырос на 5,084 млрд грн.

Физические лица увеличили свой портфель на 897 млн грн, а в структуре держателей ОВГЗ их доля составляет 1,3%

Портфель юридических лиц увеличился на 395 млн грн, а территориальные общины впервые за год увеличили свой портфель, на 81 млн грн. Портфель НБУ не изменился.

bank.gov.ua