Іноземці скуповують держоблігації України, збільшивши частку до 10%

Як зазначається в повідомленні, українські банки залишаються найбільшими власниками ОВДП із загальною часткою 51,17%. Протягом тижня кількість ОВДП в їх власності зросла на 5,084 млрд грн. Протягом тижня портфель ОВДП в їх власності зріс на 5,084 млрд грн.

Фізичні особи збільшили свій портфель на 897 млн грн, а в структурі власників ОВДП їх частка становить 1,3%

Портфель юридичних осіб збільшився на 395 млн грн, а територіальні громади вперше за рік збільшили свій портфель, на 81 млн грн. Портфель НБУ не змінився.

bank.gov.ua