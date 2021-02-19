Іноземці скуповують держоблігації України, збільшивши частку до 10%

Портфель облігацій внутрішнього державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів за тиждень 15-19 січня на 2,844 млрд грн до 102,864 млрд грн. Частка іноземних інвесторів в структурі власників українських внутрішніх державних паперів складає 10,05%.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Як зазначається в повідомленні, українські банки залишаються найбільшими власниками ОВДП із загальною часткою 51,17%. Протягом тижня кількість ОВДП в їх власності зросла на 5,084 млрд грн. Протягом тижня портфель ОВДП в їх власності зріс на 5,084 млрд грн.
Фізичні особи збільшили свій портфель на 897 млн грн, а в структурі власників ОВДП їх частка становить 1,3%
Портфель юридичних осіб збільшився на 395 млн грн, а територіальні громади вперше за рік збільшили свій портфель, на 81 млн грн. Портфель НБУ не змінився.
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Нагадаємо, портфель облігацій внутрішнього державної позики (ОВДП) України у власності нерезидентів за тиждень 5-12 січня збільшився 2,995 млрд грн до 100,020 млрд грн.
Як зазначив голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, кошти нерезидентів для купівлі ОВДП спричинили тиск на укріплення курсу гривні на міжбанківському валютному ринку