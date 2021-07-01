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Не только иностранцы. Минюст объяснил, кто не сможет купить землю в Украине

Новина українською →
Украина, Четверг 01 июля 2021 17:08
Не только иностранцы. Минюст объяснил, кто не сможет купить землю в Украине Фото: Денис Малюська, министр юстиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, кто не сможет купить землю сельскохозяйственного назначения после запуска земельного рынка в Украине. Не только иностранные граждане не смогут приобрести землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителей Кабмина по запуску рынка земли в Украине.

Купить землю сельскохозяйственного назначения также не смогут лица, находящиеся под санкциями.

Глава Минюста также рассказал, что каждого желающего приобрести участок с/х земли будут тщательно проверять, в частности, на наличие уже приобретенных земельных участков.

"На самом деле, будет проводиться достаточно большая проверка приобретателя земли. В первую очередь это будет касаться того, нет ли у него уже земли сельскохозяйственного назначения, чтобы не было превышения (лимита - ред.). При этом будет проверяться, нет ли земли у юридических лиц, где гражданин является участником", - сказал он.

Малюська отметил, что будут проверять и средства, за которые граждане будут покупать земельные участки.

"Это не будут средства, которые бывший чиновник-коррупционер прятал, а сейчас достал и пошел покупать землю. Это будет невозможно, потому что происхождение средств нужно доказывать у нотариуса, который будет оформлять земельные сделки", - добавил министр.

Напомним, 1 июля в Украине открылся рынок земли. РБК-Украина рассказывало, какие документы нужны для покупки земельного участка.

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Рынок земли Министерство юстиции Украины Денис Малюська
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