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Не тільки іноземці. Мін'юст пояснив, хто не зможе купити землю в Україні

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Україна, Четвер 01 липня 2021 17:08
Не тільки іноземці. Мін'юст пояснив, хто не зможе купити землю в Україні Фото: Денис Малюська, міністр юстиції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, хто не зможе придбати землю сільськогосподарського призначення після запуску земельного ринку в Україні. Не тільки іноземні громадяни не зможуть придбати землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників Кабміну щодо запуску ринку землі в Україні.

Купити землю сільськогосподарського призначення також не зможуть особи, які перебувають під санкціями.

Глава Мін'юсту також розповів, що кожного охочого придбати ділянку с/г землі будуть ретельно перевіряти, зокрема, на наявність вже придбаних земельних ділянок.

"Насправді, буде проводитися досить велика перевірка набувача землі. В першу чергу це буде стосуватися того, чи немає у нього вже землі сільськогосподарського призначення, щоб не було перевищення (ліміту - ред.). При цьому буде перевірятися, чи немає землі у юридичних осіб, де громадянин є учасником", - сказав він.

Малюська зазначив, що перевірятимуться і кошти, за які громадяни купуватимуть земельні ділянки.

"Це не будуть кошти, які колишній чиновник-корупціонер ховав, а зараз дістав і пішов купувати землю. Це буде неможливо, тому що походження коштів потрібно доводити у нотаріуса, який буде оформляти земельні оборудки", - додав міністр.

Нагадаємо, 1 липня в Україні відкрився ринок землі. РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для купівлі земельної ділянки.

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Ринок землі Міністерство юстиції України Денис Малюська
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