Иностранцы должны предоставлять отпечатки для украинской визы. Когда заработает механизм

Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после опубликования. Но вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.
Документ разработало Министерство иностранных дел.
Таким образом, для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных при оформлении виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в визе.
Так, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.
Напомним, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.
Кабинет министров одобрил данный проект закона на своем заседании в начале июня прошлого года.
Стоит отметить, что ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять законопроект №9402 и разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.