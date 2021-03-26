UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Иностранцы должны предоставлять отпечатки для украинской визы. Когда заработает механизм

Автор: Юлия Струк

Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Документ вчера был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после опубликования. Но вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.

Документ разработало Министерство иностранных дел.

Таким образом, для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных при оформлении виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в визе.

Так, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.

Кабинет министров одобрил данный проект закона на своем заседании в начале июня прошлого года.

Стоит отметить, что ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять законопроект №9402 и разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины визыиностранецЗакон
Читайте также
В Украине продлят срок установки счетчиков газа
Закон о Бюро экономической безопасности вступил в силу. Когда ведомство начнет работу
Прогноз погоды