Иностранцы должны предоставлять отпечатки для украинской визы. Когда заработает механизм

Он вступил в силу на следующий день после опубликования. Но вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.

Документ разработало Министерство иностранных дел.

Таким образом, для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных при оформлении виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в визе.

Так, ранее закон подписал глава государства Владимир Зеленский.