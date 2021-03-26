Іноземці мають надавати відбитки для української візи. Коли запрацює механізм

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення. Але вводиться у дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Документ розробило Міністерство закордонних справ.

Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови у візі.

Так, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.