Іноземці мають надавати відбитки для української візи. Коли запрацює механізм
Україна зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.
Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".
Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення. Але вводиться у дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
Документ розробило Міністерство закордонних справ.
Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови у візі.
Так, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.
Нагадаємо, на початку березня Верховна рада схвалила цей законопроект за основу і в цілому.
Кабінет міністрів схвалив даний проект закону на своєму засіданні на початку червня минулого року.
Варто відзначити, що раніше в 2019 році комітет з питань національної безпеки й оборони рекомендував ВР прийняти законопроект №9402 і дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.