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Іноземці мають надавати відбитки для української візи. Коли запрацює механізм

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 12:30
Іноземці мають надавати відбитки для української візи. Коли запрацює механізм Фото: прикордонник (facebook.com DPS Ukraine)
Автор: Юлія Струк

Україна зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення. Але вводиться у дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Документ розробило Міністерство закордонних справ.

Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови у візі.

Так, раніше закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на початку березня Верховна рада схвалила цей законопроект за основу і в цілому.

Кабінет міністрів схвалив даний проект закону на своєму засіданні на початку червня минулого року.

Варто відзначити, що раніше в 2019 році комітет з питань національної безпеки й оборони рекомендував ВР прийняти законопроект №9402 і дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.

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