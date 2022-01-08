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Есть иностранцы: число задержанных в Казахстане превысило 4 400

Автор: Илона Свиридова

Число задержанных в результате протестов и беспорядков в Казахстане превысило 4 400 человек. Среди задержанных есть граждане одного из соседних государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram издания tengrinews.

Сообщается, что число задержанных из-за беспорядков в Казахстане растет. По последней информации, в отделения полиции по всей стране доставили 4 404 человек.

Также сообщается, что среди задержанных есть иностранные граждане. В одном из сел Алматинской области были задержаны более 100 человек, по предварительным данным, они граждане одного из соседних государств.

По данным Министерства внутренних дел, в Алматы в одном из СТО микрорайона Калкаман изъяли патроны, боеприпасы и украденное имущество (велосипеды, телевизоры и мобильные телефоны).

Напомним, ранее сообщалось о задержании бывшего главы Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова. Его подозревают в государственной измене, по данной статье грозит до 15 лет тюрьмы.

Также сообщалось о задержании племянника первого президента Нурсултана Назарбаева, но эта информация не подтвердилась.

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Казахстан