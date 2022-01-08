Є іноземці: кількість затриманих у Казахстані перевищила 4 400

Число затриманих в результаті протестів і заворушень в Казахстані перевищило 4 400 осіб. Серед затриманих є громадяни однієї з сусідніх держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram видання tengrinews.

Повідомляється, що число затриманих через заворушення в Казахстані зростає. За останньою інформацією, до відділень поліції по всій країні доставили 4 404 осіб.

Також повідомляється, що серед затриманих є іноземні громадяни. В одному з сіл Алматинської області було затримано понад 100 осіб, за попередніми даними, вони громадяни однієї з сусідніх держав.

За даними Міністерства внутрішніх справ, в Алмати в одному зі СТО мікрорайону Калкаман вилучили патрони, боєприпаси та вкрадене майно (велосипеди, телевізори та мобільні телефони).