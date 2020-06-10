Іноземців хочуть зобов'язати подавати біометричні дані при оформленні віз

Фото: відбиток пальця (radioljubuski.ba)

Кабмін розробив відповідний законопроект

Кабінет міністрів пропонує зобов'язати іноземців та осіб без громадянства подавати свої біометричні дані під час оформлення віз. Уряд розробив та схвалив на своєму засіданні відповідний законопроект.

Про це свідчить текст проекту, який є у розпорядженні РБК-Україна.

У проекті пропонуються зміни до закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства". Тепер для іноземців та осіб без громадянства обов’язково подавати свої біометричні дані під час оформлення віз.



Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.

Вказано, що реалізація закону не потребуватиме додаткових видатків з держбюджету.

Нагадаємо, раніше у 2019 році комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №9402, яким пропонувалося дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.

Як писало РБК-Україна, у кінці 2018 року Кабмін вніс відповідний закон до Ради попереднього скликання.

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Автор: Юлия Струк