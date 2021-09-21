"Иностранцам тут не место". Украинцев станет больше в набсоветах госкомпаний

Реформа корпоративного управления, начатая еще пять лет назад, пока не оправдывает себя в полной мере. В госсекторе введены независимые набсоветы, согласно передовым мировым практикам. Но финансовые результаты компаний от того не лучше, по крайней мере, не такие, как себе это представляет власть. О том, как чиновники и политики хотят сохранить контроль над госпредприятиями и почему решили сокращать иностранцев в набсоветах – ниже в материале РБК-Украина.

Реформа корпоративного управления госкомпаний началась в 2015 году. А через год парламент принял закон, по которому в состав набсоветов, кроме представителей государства, смогли войти и независимые члены, получившие там большинство. Это была одна из ключевых реформ, которую нужно было провести в рамках выполнения меморандума с МВФ. От нее также зависело предоставление макрофинансовой помощи от Евросоюза.

С 2017 года независимые набсоветы нужно было создать в 15 компаниях, таких как аэропорт "Борисполь", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также в НАК "Нафтогаз Украины". Однако даже после появления набсоветов финансовое состояние предприятий существенно не улучшилось, а в некоторых случаях стало хуже.

Политики и отраслевые эксперты часто критиковали профессиональную подготовку членов набсоветов, указывая на их некомпетентность и несоизмеримо высокие как для Украины зарплаты. Упреки звучали и в сторону представителей государства в набсоветах, которые зачастую не получали оплату за свою работу, так и независимых членов набсоветов, преимущественно иностранных граждан. Нередко иностранцы доминировали в набсоветах, поскольку независимых членов, согласно закону, там должно быть больше.

У набсовета "Нафтогаза" часто происходили конфликты с правительством (фото: naftogaz.com)

Методику формирования набсоветов пытались менять несколько раз, но едва ли это сильно влияло на состояния самих предприятий. Вдобавок отношения набсоветов и акционеров в лице государства перерастали в публичные скандалы, как это не раз было с НАК "Нафтогаз Украины".

Чтобы поставить точку в этом вопросе, в скором времени, по информации РБК-Украина, принцип формирования набсоветов снова пересмотрят – количество иностранных представителей сократят, лишив их большинства. "Уже достигнуто понимание с номинационным комитетом, который возглавляет вице-премьер Алексей Любченко, что назначение независимых членов – иностранцев и наших – будет в пропорции 50/50", – сказал изданию один из руководителей госкомпаний.

Последние назначения в набсоветах подтверждают избранный курс на сокращение иностранцев в этих органах. К примеру, в набсовете компании "Магистральные газопроводы Украины" пропорция иностранцев и украинцев составляет 2/3, о чем было решено в июле. А в новоназначенном набсовете "Центрэнерго" иностранцев вообще нет.

"Действительно, было бы справедливо, чтобы в набсоветах украинских компаний было представлено больше граждан Украины, которые как минимум знают базовый язык документооборота и имеют соответствующий профессиональный опыт", – сказал РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

И хотя тема формирования набсоветов не относится к компетенции ОП, по словам Подоляка, для президента и команды власти принципиально, чтобы набсоветы "функционировали в соответствии с лучшими международными практиками, были политически независимыми и ориентировались на интересы соответствующих госкомпаний и госбанков, а не каких-либо внешних или внутренних субъектов, которые пытаются неформально на что-то влиять".

Еще одна причина, по которой хотят сократить число иностранцев – сохранение секретов и гостайны. И тут речь не только об оборонных предприятиях. К примеру, был случай, когда одного из независимых членов госкомпании из газового сектора заподозрили в связях с россиянами. Выяснилось, что во время переговоров по подготовке новых транзитных контрактов он участвовал в одном из международном мероприятий в Европе, организованном представителями РФ. В 2020 году этого члена набсовета уволили, но по формулировке о "ненадлежащей работе совета". Позже суд признал увольнение незаконным.

Пожалуй, больше всего публичных скандалов случилось в НАК "Нафтогазе", где состав НС менялся несколько раз. Причем происходило это при разных правительствах. Члены набсовета здесь сначала упрекали власть в политическом давлении и из-за этого увольнялись. Затем и власть выставляла претензии к набсовету за подыгрывание руководству компании.

"В интересах государства – провести открытый и на конкурентной основе отбор независимых членов набсовета "Нафтогаза". Этого не делалось ранее, но сейчас самое время. Весь вопрос в том, могут ли набсоветы действовать профессионально, реально независимо и понимают ли люди в набсоветах реальное содержание работы компаний", – отметил Михаил Подоляк.

В ОП считают, что в набсоветах должно быть больше украинцев (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Качество работы набсоветов зависит не от наличия или отсутствия там иностранцев, а исключительно от компетентности его членов, и – очень важно – от подотчетности, считает руководитель направления корпоративного управления Киевской школы экономики Андрей Бойцун.

"Это вопрос компетенции. Совершенно неправильно строить разговор, иностранцы должны быть или украинцы. Нужно сделать так, чтоб набсовет был подотчетен акционеру (при этом и сам акционер должен быть профессиональным), а этого пока нет", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

А в некоторых случаях, по его мнению, иностранцы пока просто незаменимы. "К примеру, нам нужно будет интегрироваться в европейскую энергосистему. И набсовету совсем не помешает человек, который знает, как это делать (в "Укрэнерго", – ред), который с ней работал, а в Украине таких просто нет", – отметил Бойцун.

Кроме того, он считает, что пришло время подумать о том, как пересмотреть состав номинационного комитета, который сегодня состоит преимущественно из представителей международных финансовых организаций.

"Это было нормально на начальном этапе, когда нам надо было отладить процесс, и практически не было других людей, которые вызвали бы доверие. Но не может вечно сидеть глава региона от ЕБРР или МВФ в этом комитете. У них есть масса своей работы. В будущем в состав номинационного комитета нужно вводить независимых людей – например, тех, кто уже успешно занимался подобным в других странах, или уважаемых ученых. И нужно платить им деньги за работу – это тоже часть их независимости", – объяснил эксперт.

Корпоративная реформа в госсекторе показала, что политики и прибывшие в Украину экспаты говорят на разных языках, буквально нервируя друг друга и не находя взаимопонимания. Чиновники, зачастую далекие от передовых практик корпоративного управления, откровенно не понимают, почему государство как акционер не может иметь влияния на компанию. Иностранцы же в набсоветах агрессивно реагируют на попытки власти навязать им свое мнение, что в итоге выливается в заявления о политическом давлении, отставки и скандалы. В атмосфере недоверия и недопонимания едва ли можно ожидать успешной работы и рассчитать на прибыль госпредприятий.