Иностранным компаниям разрешат открывать счета в банках Украины

Закон о валюте открывает рынок банковских услуг для нерезидентов
Национальный банк разработал проект постановления о порядке открытия юридическими лицами-нерезидентами счетов в банках Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в НБУ, такая возможность предусмотрена законами "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу 7 февраля 2019 года, и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".
Согласно нормам этих законов, рынок банковских услуг Украины открывается для новых субъектов - юридических лиц-нерезидентов, которым предоставлено право открывать счета в банках Украины и осуществлять через такие счета валютные операции.
"Законом о валюте нерезидентам гарантируются все права, которыми сегодня пользуются резиденты в сфере осуществления валютных операций", - отметили в НБУ.
Проектом постановления НБУ предлагается изложить в новой редакции и изменить название Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах
Обновленный документ дополнится порядком:
Кроме того, проект будет определять особенности осуществления отдельных операций клиентами банков.
Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.
В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которым количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.