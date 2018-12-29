Иностранным компаниям разрешат открывать счета в банках Украины

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Закон о валюте открывает рынок банковских услуг для нерезидентов

Национальный банк разработал проект постановления о порядке открытия юридическими лицами-нерезидентами счетов в банках Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, такая возможность предусмотрена законами "О валюте и валютных операциях", который вступит в силу 7 февраля 2019 года, и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций".

Согласно нормам этих законов, рынок банковских услуг Украины открывается для новых субъектов - юридических лиц-нерезидентов, которым предоставлено право открывать счета в банках Украины и осуществлять через такие счета валютные операции.

"Законом о валюте нерезидентам гарантируются все права, которыми сегодня пользуются резиденты в сфере осуществления валютных операций", - отметили в НБУ.

Проектом постановления НБУ предлагается изложить в новой редакции и изменить название Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

Обновленный документ дополнится порядком:

открытие текущих/вкладных (депозитных) счетов и счетов условного хранения (эскроу) юридическим лицам-нерезидентам;

открытие и закрытие корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов;

открытие текущих счетов управляющему по договору управления имуществом

Кроме того, проект будет определять особенности осуществления отдельных операций клиентами банков.

Напомним, закон "О валюте и валютных операциях" был принят Верховной Радой 21 июня 2018 года. Закон вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.

В сентябре Национальный банк Украины подготовил проект структуры валютного регулирования, согласно которым количество нормативных актов в этой сфере уменьшится с 56 до 7.