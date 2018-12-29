Іноземним компаніям дозволять відкривати рахунки у банках України

Закон про валюту відкриває ринок банківських послуг України для нерезидентів
Національний банк розробив проект постанови щодо порядку відкриття юридичними особами-нерезидентами рахунків в банках Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в НБУ, така можливість передбачена законами "Про валюту і валютні операції", що набере чинності 7 лютого 2019 року, та "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій".
Згідно з нормами цих законів, ринок банківських послуг України відкривається для нових суб’єктів - юридичних осіб-нерезидентів, яким надано право відкривати рахунки в банках України та здійснювати через такі рахунки валютні операції.
"Законом про валюту нерезидентам гарантуються усі права, якими сьогодні користуються резиденти у сфері здійснення валютних операцій", - зазначили в НБУ.
Проектом постанови НБУ пропонується викласти у новій редакції та змінити назву Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах
Оновлений документ доповниться порядком:
Крім того, проект визначатиме особливості здійснення окремих операцій клієнтами банків.
Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.
У вересні Національний банк України підготував проект структури валютного регулювання, згідно з яким кількість нормативних актів у цій сфері зменшиться з 56 до 7.