Іноземним компаніям дозволять відкривати рахунки у банках України

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Закон про валюту відкриває ринок банківських послуг України для нерезидентів

Національний банк розробив проект постанови щодо порядку відкриття юридичними особами-нерезидентами рахунків в банках Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, така можливість передбачена законами "Про валюту і валютні операції", що набере чинності 7 лютого 2019 року, та "Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій".

Згідно з нормами цих законів, ринок банківських послуг України відкривається для нових суб’єктів - юридичних осіб-нерезидентів, яким надано право відкривати рахунки в банках України та здійснювати через такі рахунки валютні операції.

"Законом про валюту нерезидентам гарантуються усі права, якими сьогодні користуються резиденти у сфері здійснення валютних операцій", - зазначили в НБУ.

Проектом постанови НБУ пропонується викласти у новій редакції та змінити назву Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Оновлений документ доповниться порядком:

відкриття поточних/вкладних (депозитних) рахунків та рахунків умовного зберігання (ескроу) юридичним особам-нерезидентам;

відкриття і закриття кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів;

відкриття поточних рахунків управителю за договором управління майном.

Крім того, проект визначатиме особливості здійснення окремих операцій клієнтами банків.

Нагадаємо, закон "Про валюту та валютні операції" було схвалено Верховною Радою 21 червня 2018 року. Закон набрав чинності 7 липня 2018 року та вводиться в дію через сім місяців перехідного періоду з дня набрання ним чинності.

У вересні Національний банк України підготував проект структури валютного регулювання, згідно з яким кількість нормативних актів у цій сфері зменшиться з 56 до 7.