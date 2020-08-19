Іноземних військ на території Білорусі немає, - Лукашенко

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заперечив перекидання російських військ в Білорусь

Діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що на території країни немає жодного іноземного військового. Перекидання російської техніки в Білорусь він назвав фейком.

Про це повідомляє провладне білоруське видання БелТА.

За словами Лукашенка, за російську техніку у соціальних мережах видають білоруські бронетранспортери, які рухаються до західного кордону в рамках нещодавно оголошених військових навчань.

"Що стосується іноземних військ, то сьогодні вже нікого з інших держав в Білорусі немає", - підкреслив він.

Нагадаємо, декілька днів тому у соціальних мережах почали ширити відеоролики, на яких нібито російська техніка прямує в Білорусь. На одному з відео показали нібито російські БТР, які в'їжджають на територію Білорусі.

Як писало РБК-Україна, Міноборони Білорусі оголосило військові навчання біля кордону з Литвою.

Крім того, Лукашенко домовився з Путіним, що Росія при першому ж запиті надасть допомогу з забезпечення безпеки Білорусі.

Після цього в Європейському парламенті закликали Росію не втручатися в ситуацію в Білорусі.