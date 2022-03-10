Иностранные почтовые службы запустили бесплатную адресную доставку в Украину

Национальные почтовые операторы некоторых государств мира заявили о бесплатной адресной доставке отправлений в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.
С 1 марта во всех отделениях почты Грузии принимают посылки с бесплатной доставкой к адресатам в Украине.
Также на Гибралтаре со 2 марта почта бесплатно принимает отправления в Украину: письма, пакеты и посылки весом до 5 килограммов. К тому же гуманитарную почту принимают в главпочтамте - Royal Gibraltar Post Office in Main Street.
Кроме того, почта Румынии бесплатно доставляет к границе с Украиной гуманитарную помощь, которую граждане пожертвовали лично, через фонды, благотворительные организации или другие учреждения.
Словения бесплатно доставляет в Украину посылки с гуманитарной помощью.
Отметим, что перечень стран, из которых можно оформить бесплатную доставку в Украину, обновляется на сайте по ссылке.
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