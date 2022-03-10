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Іноземні поштові служби запустили безкоштовну адресну доставку до України

Автор: Тетяна Самарук

Національні поштові оператори деяких держав світу заявили про безкоштовну адресну доставку відправлень до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

З 1 березня у всіх відділеннях пошти Грузії приймають посилки з безкоштовною доставкою до адресатів в Україні.

Також на Гібралтарі з 2 березня пошта безплатно приймає відправлення в Україну: листи, пакети та посилки вагою до 5 кілограмів. До того ж гуманітарну пошту приймають у головпоштамті - Royal Gibraltar Post Office in Main Street.

Окрім того, пошта Румунії безкоштовно доставляє до кордону з Україною гуманітарну допомогу, яку громадяни пожертвували особисто, через фонди, благодійні організації чи інші установи.

Словенія безкоштовно доставляє до України посилки з гуманітарною допомогою.

Зазначимо, що перелік країн, з яких можна оформити безкоштовну доставку до України, оновлюється на сайті за посиланням.

Раніше ми повідомляли, які відділення "Нова Пошта" зараз працюють в Україні.

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