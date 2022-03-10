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Иностранные почтовые службы запустили бесплатную адресную доставку в Украину

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Украина, Четверг 10 марта 2022 07:52
Иностранные почтовые службы запустили бесплатную адресную доставку в Украину Зарубежные почты запустили бесплатную доставку в Украину (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Национальные почтовые операторы некоторых государств мира заявили о бесплатной адресной доставке отправлений в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

С 1 марта во всех отделениях почты Грузии принимают посылки с бесплатной доставкой к адресатам в Украине.

Также на Гибралтаре со 2 марта почта бесплатно принимает отправления в Украину: письма, пакеты и посылки весом до 5 килограммов. К тому же гуманитарную почту принимают в главпочтамте - Royal Gibraltar Post Office in Main Street.

Кроме того, почта Румынии бесплатно доставляет к границе с Украиной гуманитарную помощь, которую граждане пожертвовали лично, через фонды, благотворительные организации или другие учреждения.

Словения бесплатно доставляет в Украину посылки с гуманитарной помощью.

Отметим, что перечень стран, из которых можно оформить бесплатную доставку в Украину, обновляется на сайте по ссылке.

Ранее мы сообщали, какие отделения "Новой Почти" сейчас работают в Украине.

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