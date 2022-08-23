Іноземні інвестори повертаються на ринок України: які держоблігації їх цікавлять
Іноземні інвестори потихеньку повертаються на ринок державних облігацій України після розблокування регулятором торгівлі паперами, випущеними до війни. Їх присутність ще невелика, проте все ж оживляє вторинний ринок.
Про це пише глава департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко в колонці на РБК-Україна.
При цьому він зазначив, що на первинному ринку інтерес до військових облігацій впав до мінімуму за півроку війни - "цілком очікувано, адже інвестори сподіваються на збільшення ставок".
"Однак, судячи із заяв Міністерства фінансів України, особливих проривів у цьому напрямку в найближчі тижні не буде", - повідомив Мартиненко.
За його словами, котирування українських єврооблігацій стабілізувалися і навіть подорожчали на кілька центів до 23-30 центів на долар. "Узгодження відстрочки платежів за суверенними єврооблігаціями заспокоїло ринок, і інвестори зайняли вичікувальну позицію", - додав експерт.
Нагадаємо, НКЦПФР з 8 серпня зняла майже всі обмеження на проведення операцій на ринках капіталу і організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого 2022 року.
Зазначимо, Мінфін на аукціоні 16 серпня розмістив "військові облігації" тільки 71,5 млн гривень, не змінивши ставки. Максимальна прибутковість пропонується на рівні 16% при обліковій ставці НБУ в 25% і очікуваній інфляції в 30%.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.