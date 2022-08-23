У Китая проблемы в экономике, а инвесторы снова смотрят на украинские облигации

ФРС давит на психику рынков, а иностранцы медленно возвращаются на рынок украинских ОВГЗ. Обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко в колонке для РБК-Украина.

Серия четырех подряд недельных ростов фондовых индексов наконец прервалась на прошлой неделе. За неделю ведущие американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 1,2% и 2,6% соответственно, а глобальный All-World FTSE снизился на 1,6%.

Инвесторы стали больше задумываться, а не поспешили ли они со своими надеждами на скорое замедление инфляции, а следовательно на скорое замедление темпов повышения ставок ФРС. Представители ФРС в свою очередь активно демонстрировали "ястребиный" пыл и в многочисленных комментариях настаивали на необходимости идти дальше в жестких монетарных мерах.

Впрочем, пока что трейдеры все же ожидают, что на сентябрьском заседании американский центробанк повысит ставки скорее на 50 базисных пунктов, а не на 75, как это было на предыдущих двух заседаниях.

Между тем новости с макроэкономического фронта инвесторов по большей части тоже не радовали. В большой порции статистики за июль китайская экономика умудрилась разочаровать рынки почти по всем показателям кроме экспорта: хуже ожиданий замедлились промышленное производство и розничные продажи, резко упали инвестиции в недвижимость и цены на нее.

Эти новости особенно сильно ударили по сырьевым ценам: цены на железную руду за неделю снизились на 8%, ощутимо пострадали цены на промышленные металлы.

В Великобритании июльская инфляция достигла 10,1% и тем самым побила сорокалетний рекорд. В США снизилась промышленная активность, а в Германии ухудшились экономические настроения.

В то же время продолжается взлет цен на природный газ и уголь, чему сильно способствуют газовый шантаж РФ Европы и засушливая и жаркая погода в Европе и Азии. Это еще больше придавит экономическую деятельность: в начале этой недели нервы инвесторам будут тестировать результаты опросов деловой активности PMI S&P Global в западных экономиках, и прогноз по ним не выглядит радужным.

Эти и другие индикаторы экономической деятельности вскоре устроят жесткое испытание вере инвесторов в мягкое приземление. И, кажется, рынки сосредоточатся именно на этом аспекте. Ведь сезон квартальной финансовой отчетности подходит к концу, а именно положительные сюрпризы в отчетах немало поддерживали настроения.

Вскоре этот фактор сойдет на нет и может оставить рынки один на один со страхами рецессии, высокой инфляции и безжалостности центробанков. В попытке понять дальнейшие намерения американского регулятора, инвесторы будут напряженно следить за выступлением главы ФРС на ежегодном симпозиуме в Джексон Хоуле в пятницу.

Тем временем в Украине иностранные инвесторы потихоньку возвращаются на рынок ОВГЗ после разблокирования регулятором торговли бумагами, выпущенными до войны. Их присутствие еще невелико, однако все же оживляет вторичный рынок. А вот на первичном рынке интерес к военным облигациям упал до минимума за полгода войны – вполне ожидаемо, ведь инвесторы надеются на увеличение ставок.

Однако, судя по заявлениям Министерства финансов Украины, особых прорывов в этом направлении в ближайшие недели не будет.

Котировки украинских еврооблигаций стабилизировались и даже подорожали на несколько центов до 23-30 центов на доллар. Согласования отсрочки платежей по суверенным еврооблигациям успокоило рынок, и инвесторы заняли выжидательную позицию.

Наличный доллар продолжил понемногу дорожать до 39-39,9 гривен/доллар, в то же время межбанковский рынок оставался сбалансированным стараниями НБУ. Сейчас спрос на наличную валюту остается доминирующим.