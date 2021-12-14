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Иностранные банки будут обжаловать нарушения Украины по блокированию средств "зеленых" еврооблигаций

Новина українською →
Вторник 14 декабря 2021 14:56
Иностранные банки будут обжаловать нарушения Украины по блокированию средств "зеленых" еврооблигаций Фото: "зеленая" энергетика в Украине (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Иностранные банки будут обжаловать противоправные действия властей Украины по блокированию выплаты средств "зеленых" еврооблигаций, которые привлекало НЭК "Укрэнерго", для погашения долгов перед предприятиями "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо юридических советников ДТЭК ВИЭ, которые сообщили "Укрэнерго" как эмитента еврооблигаций и соответствующие ключевые иностранные финансовые учреждения (BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Rothschild & Cie; Bank of New York Mellon), привлеченные к организации выпуска и обращения еврооблигаций.

В частности, организации были проинформированы о признаках нарушений уголовного законодательства Англии и исследовании факта наличия события нарушения обязательств Украины относительно необеспечения надлежащего целевого использования средств еврооблигаций на пропорциональную выплату долгов всем "зеленым" производителям.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

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