Иностранные банки будут обжаловать нарушения Украины по блокированию средств "зеленых" еврооблигаций

Иностранные банки будут обжаловать противоправные действия властей Украины по блокированию выплаты средств "зеленых" еврооблигаций, которые привлекало НЭК "Укрэнерго", для погашения долгов перед предприятиями "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо юридических советников ДТЭК ВИЭ, которые сообщили "Укрэнерго" как эмитента еврооблигаций и соответствующие ключевые иностранные финансовые учреждения (BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Rothschild & Cie; Bank of New York Mellon), привлеченные к организации выпуска и обращения еврооблигаций.

В частности, организации были проинформированы о признаках нарушений уголовного законодательства Англии и исследовании факта наличия события нарушения обязательств Украины относительно необеспечения надлежащего целевого использования средств еврооблигаций на пропорциональную выплату долгов всем "зеленым" производителям.