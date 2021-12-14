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Іноземні банки будуть оскаржувати порушення України щодо блокування коштів "зелених" єврооблігацій

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 14:56
Іноземні банки будуть оскаржувати порушення України щодо блокування коштів "зелених" єврооблігацій Фото: "зелена" енергетика в Україні (renewables.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Іноземні банки будуть оскаржувати протиправні дії влади України щодо блокування виплати коштів "зелених" єврооблігацій, які залучало НЕК "Укренерго", для погашення боргів перед підприємствами "зеленої" енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на лист юридичних радників ДТЕК ВДЕ, які повідомили "Укренерго" як емітента єврооблігацій та відповідні ключові іноземні фінансові установи (BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Rothschild & Cie; Bank of New York Mellon), що були залучені до організації випуску та обігу єврооблігацій.

Зокрема організації були проінформовані про ознаки порушень кримінального законодавства Англії та дослідження факту наявності події порушення зобов’язань України щодо незабезпеченням належного цільового використання коштів єврооблігацій на пропорційну виплату боргів усім "зеленим" виробникам.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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