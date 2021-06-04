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Іноземець намагався вивезти з України оптичні приціли на півмільйона гривень

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Одеська область, П'ятниця 04 червня 2021 16:03
Іноземець намагався вивезти з України оптичні приціли на півмільйона гривень Фото: вилучені тепловізійні приціли та комплектуючі до них (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 4 червня в Одеській області прикордонники виявили громадянина Туреччини, котрий намагався незаконно вивезти з України тепловізійні приціли та комплектуючі до них на близько 500 тисяч гривень. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець сховав у спальному місці водія.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

"Близько опівночі для проходження прикордонного контролю в Чорноморський порт прибула вантажівка турецької реєстрації під керуванням громадянина Туреччини. Іноземець прямував на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду даного транспортного засобу прикордонники виявили 5 тепловізійних прицілів, зарядні пристрої до приладів нічного бачення, а також елементи живлення, котрі іноземець приховав в спальному місці водія серед особистих речей.

За інформацією відомства, виявлені спеціальні засоби попередньо оцінено у суму майже 500 тисяч гривень та передано за встановленим порядком представникам митниці.

Фото: вилучені тепловізійні приціли та комплектуючі до них (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, що прикордонники виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.

Також РБК-Україна писало, що співробітники ДПСУ у квітні зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії.

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