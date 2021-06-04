Іноземець намагався вивезти з України оптичні приціли на півмільйона гривень
Сьогодні, 4 червня в Одеській області прикордонники виявили громадянина Туреччини, котрий намагався незаконно вивезти з України тепловізійні приціли та комплектуючі до них на близько 500 тисяч гривень. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець сховав у спальному місці водія.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
"Близько опівночі для проходження прикордонного контролю в Чорноморський порт прибула вантажівка турецької реєстрації під керуванням громадянина Туреччини. Іноземець прямував на виїзд з України", - йдеться у повідомленні.
Під час огляду даного транспортного засобу прикордонники виявили 5 тепловізійних прицілів, зарядні пристрої до приладів нічного бачення, а також елементи живлення, котрі іноземець приховав в спальному місці водія серед особистих речей.
За інформацією відомства, виявлені спеціальні засоби попередньо оцінено у суму майже 500 тисяч гривень та передано за встановленим порядком представникам митниці.
Фото: вилучені тепловізійні приціли та комплектуючі до них (dpsu.gov.ua)
Нагадаємо, що прикордонники виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі.
Також РБК-Україна писало, що співробітники ДПСУ у квітні зафіксували порушення повітряного кордону України з боку Румунії.